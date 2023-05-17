Асфальтирование Коммунального моста в Томске планируют начать в августе

На данный момент на Коммунальном мосту продолжаются работы по укладке бетона. Фото: Ксения Высотина

Работы по асфальтированию Коммунального моста в Томске планируют начать в августе. На данный момент на мосту продолжается укладка бетона. Об этом сообщил журналистам заммэра Томска по архитектуре и строительству Алексей Макаров.

В апреле 2023 году на южной половине Коммунального моста начались работы по бетонированию монолитных железных плит. Из-за этого на мосту ограничивают движение большегрузов для снижения динамической нагрузки. После работ по укладке бетона дорожники приступят к монтажу пешеходной консоли, установке ограждения и освещения, а также гидроизоляции основания дорожного полотна.

«Сейчас 55% фактически завершено по армированию и бетонированию. Немного еще нужно потерпеть с этими видами работ. Они продлятся до середины июня. Асфальтирование будет осуществляться в августе», — сказал Алексей Макаров.

По его словам, движение на мосту могут запустить в сентябре 2023 года. На данный момент общий процент выполненных работ оценивается в 67%, в ремонте участвуют около 85 человек.

Также Макаров пообещал, что в ближайшее время на мосту отрегулируют работу светофоров, чтобы наладить работу транспортного движения.

Напомним, 25 мая 2022 года в Томске стартовал капитальный ремонт Коммунального моста через Томь. Окончание всех работ было запланировано на декабрь 2023 года.