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НовостиОбщество17 мая 2023 6:58

Работодателям Томской области не хватает почти 10 тысяч сотрудников

Более половины из них рабочие специальности
Алёна Мищенко
В Томской области не хватает почти 10 тысяч сотрудников.

В Томской области не хватает почти 10 тысяч сотрудников.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Кадровая потребность в Томской области на 1 мая 2023 года составляет почти 10 тысяч вакансий. Об этом сообщила администрация региона.

«На 1 мая 2023 года численность рабочей силы региона составляет 533,5 тысячи человек. Кадровая потребность работодателей — 9 945 вакансий, более половины из них — рабочие специальности», — говорится в сообщении.

Больше всего в регионе не хватает педагогов, медиков, IT-специалистов, водителей всех категорий, разнорабочих, продавцов и других линейных работников.

Уровень регистрируемой безработицы в мае составил 0,87%, то есть работу в Томской области официально ищут 4 668 жителей.

С января по апрель текущего года за поиском работы в регионе обратились почти 6000 человек, из которых почти половина трудоутроилась.