В Томской области официально разрешат усыплять бездомных животных

В Томской области разрешат усыплять бездомных собак. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Госдума в первом чтении одобрила поправки к законопроекту «Об ответственном обращении с животными», согласно которому регионы, в том числе Томская область, смогут самостоятельно определять порядок обращения с безнадзорными животными, сообщает РБК.

Законопроект позволит регионам самостоятельно определять мероприятия для обращения с бездомными животными, а также порядок их проведения.

Власти Томской области смогут определять политику в этой сфере «с учетом географической, климатической, социально-экономической и иной специфики региона». Сейчас список мероприятий при обращении с бродячими животными определяется на федеральном уровне.

Уточняется, что решение об усыплении животных без хозяев в случае необходимости будут принимать власти региона.

Как считают авторы документа, поправки в законодательство помогут обезопасить и законные интересы граждан и защитить животных от незаконных действий и жестокого обращения. При этом такие решения будут приниматься с учетом позиции жителей региона.

По словам депутатов, законопроект не отменит существующей системы и не закроет приюты. Прежде всего он направлен на наделение регионов дополнительными правами.

Соавторы данной инициативы отмечают, что этот вопрос необходим, так как в некоторых регионах участились нападения собак, а действующее законодательство не позволяет принять более жесткие меры к животным, нападающим на людей.