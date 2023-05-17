Движение перекрыли на трассе Подгорное - Игнашкино в Томской области из-за переливов

На томской трассе перекрыли движение из-за переливов. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Чаинском районе Томской области на трассе Подгорное — Игнашкино закрыли движение транспорта из-за переливов. Об этом сообщается на сайте «Томскавтодора».

«На автомобильной дороге Подгорное – Игнашкино зафиксированы новые переливы глубиной до 70 см на отдельных участках с 9-го по 39-й километр трассы», — говорится в сообщении.

В связи с этим на подтопленном участке дороги закрыли движение транспорта. Здесь установили запрещающие знаки. Вода прибывает, ведется наблюдение.

Специалисты продолжают круглосуточный мониторинг региональных автомобильных дорог, которые находятся в пойме рек.

Также на данный момент движение ограничено на участках трасс Томск – Каргала – Колпашево на 304-306 км и Староабрамкино – Тискино (1-3 км).

Дорога перекрыта на автодороге Усть-Бакчар – Гореловка (10,55 км), Первомайское – Орехово (0-5 км), Берегаевский Сверток – Красная Горка (11-12 км) и Тегульдет – Белый Яр (34-35 км), а также на трассе Володино – Красный Яр (26 км и 45 км).