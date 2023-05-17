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НовостиОбщество17 мая 2023 3:50

Число пассажиров поезда Томск — Новосибирск в апреле 2023 года увеличилось на 9%

Данным маршрутом воспользовались более 21 тысячи пассажиров
Алёна Мищенко
Увеличилось количество пассажиров по маршруту Томск - Новосибирск.

Увеличилось количество пассажиров по маршруту Томск - Новосибирск.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Томска стали чаще ездить до Новосибирска скорым поездом Томск 2 — Новосибирск. В апреле 2023 года этим маршрутом воспользовались более 21 тысячи пассажиров, это на 9% больше прошлого года, сообщили в обладминистрации.

Поезд курсирует по пятницам, субботам и воскресеньям. Время в пути занимает 4,5 часа. Организованным группам более 10 пассажиров предоставляется бесплатный проезд сопровождающему.

Один из вагонов электропоезда Томск 2 — Новосибирск оборудован системой микроклимата с кондиционированием и обеззараживанием воздуха, светодиодным освещением. Также там есть экологически чистые санитарные комнаты и др.

С подробной информацией о расписании скорого поезда и стоимости проезда можно узнать на сайтах АО «Кузбасс-пригород» и ОАО «РЖД», в приложении «РЖД Пассажирам», а также по телефону 8-800-700-25-01 (звонок бесплатный).