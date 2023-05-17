Один лесной пожар действует на территории Томской области

В Томской области потушен один лесной пожар. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Томской области действует один лесной пожар, за прошедшие сутки в Тимирязевском лесничестве был потушен один лесной пожар, сообщается в телеграм-канале облдепартамента лесного хозяйства.

«За прошедшие сутки ликвидирован 1 лесной пожар в Тимирязевском лесничестве. Действует 1 локализованный лесной пожар», — говорится в сообщении.

На данный момент на территории региона по условиям погоды снизился класс пожарной опасности в лесах. Он составляет 2,9 балла.

Лесной пожар в Тимирязевском лечничестве тушили 29 сотрудников лесопожарных станций и лесной охраны и 8 единиц техники.

Всего с начала года было потушено 23 лесных пожара на общей площади 271,32 га.

Также напомним, что с 15 мая на территории Томской области действует особый противопожарный режим.

В случае обнаружения лесного пожара звоните по номеру Федеральной диспетчерской службы лесного хозяйства «Прямая линия лесной охраны» – 8-800-100-94-00.