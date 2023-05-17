Прокуратура запросит до 25 лет лишения свободы для бывшего томского депутата Сергея Агеева

Бывшему томскому депутату Сергею Агееву грозит до 25 лет лишения свободы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Замгенпрокурора РФ Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение в отношении четверых жителей Томской области, обвиняемых в незаконном приобретении, ношении, перевозке и хранении более 14,5 тысяч боеприпасов для нарезного гладкоствольного оружия, сообщает прокуратура региона.

«Руководитель преступной группы также обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере», - уточнили в пресс-службе областной прокуратуры.

Следствие установило, что один из томичей, собственник нескольких коммерческих организаций, продал предпринимателю трактор с перебитыми номерами. Ущерб оценивается в один 1 млн 200 тысяч рублей. Он же ранее коллекционировал оружие, а когда истек срок разрешения на его хранение, не сдал имеющиеся у него боеприпасы. А уговорил троих знакомых помочь ему перевезти боеприпасы на принадлежащую ему производственную базу и спрятать их там.

За мошенничество, а также незаконное хранение боеприпасов к огнестрельному оружию и взрывных устройств главе преступной группы грозит до 25 лет лишения свободы, а его подельникам до 10 лет.

Кроме того, на имущество обвиняемых стоимостью более 27 млн рублей наложили арест. После обвинительного заключения уголовное дело направят Томский районный суд.

По данным телеграм-канале "Милый Томск", речь идет о бывшем депутате Законодательной думы Томской области и бизнесмене Сергее Агееве.

Напомним, Агеева арестовали на два месяца 10 декабря 2021 года. Бывшего депутата облдумы обвинили в мошенничестве и в незаконном обороте оружия.