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НовостиПроисшествия17 мая 2023 2:21

Прокуратура запросит до 25 лет лишения свободы для бывшего томского депутата Сергея Агеева

Замгенпрокурора РФ Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение
Алёна Мищенко
Бывшему томскому депутату Сергею Агееву грозит до 25 лет лишения свободы.

Бывшему томскому депутату Сергею Агееву грозит до 25 лет лишения свободы.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Замгенпрокурора РФ Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение в отношении четверых жителей Томской области, обвиняемых в незаконном приобретении, ношении, перевозке и хранении более 14,5 тысяч боеприпасов для нарезного гладкоствольного оружия, сообщает прокуратура региона.

«Руководитель преступной группы также обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере», - уточнили в пресс-службе областной прокуратуры.

Следствие установило, что один из томичей, собственник нескольких коммерческих организаций, продал предпринимателю трактор с перебитыми номерами. Ущерб оценивается в один 1 млн 200 тысяч рублей. Он же ранее коллекционировал оружие, а когда истек срок разрешения на его хранение, не сдал имеющиеся у него боеприпасы. А уговорил троих знакомых помочь ему перевезти боеприпасы на принадлежащую ему производственную базу и спрятать их там.

За мошенничество, а также незаконное хранение боеприпасов к огнестрельному оружию и взрывных устройств главе преступной группы грозит до 25 лет лишения свободы, а его подельникам до 10 лет.

Кроме того, на имущество обвиняемых стоимостью более 27 млн рублей наложили арест. После обвинительного заключения уголовное дело направят Томский районный суд.

По данным телеграм-канале "Милый Томск", речь идет о бывшем депутате Законодательной думы Томской области и бизнесмене Сергее Агееве.

Напомним, Агеева арестовали на два месяца 10 декабря 2021 года. Бывшего депутата облдумы обвинили в мошенничестве и в незаконном обороте оружия.