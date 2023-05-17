Более 800 км тепловых сетей в Томской области нуждались в замене к концу 2022 году

В Томской области теплосети нуждаются в замене на 53%. Фото: Ксения Высотина

В Томской области к концу 2022 году в замене нуждами более 800 км тепловых сетей, также на теплосетях произошло 12 аварий, рассказали аналитики Томскстата.

«Коммунальная инфраструктура Томской области на конец 2022 г. состояла из 449 источников теплоснабжения, 1608,8 км тепловых и паровых сетей, 3754,4 км водопроводных сетей, 1422,3 км канализационных сетей», — говорится в сообщении.

В прошлом году в системе теплоснабжения зафиксировано 12 аварий, это в два раза больше чем годом ранее. В системе водоснабжения произошло 209 аварий, по сравнению с предыдущим годом это на 15,7% меньше. В системе водоотведения — 11 аварий, на 21,4% меньше позапрошлого года.

В замене к концу 2022 года нуждались 847,5 км тепловых и паровых сетей, это 52,7%. Специалисты заменили 7,5 км тепловых и паровых сетей, в 2021 году - 16,5 км.

Водопроводные сети подлежат ремонту на 1588,4 км (42,3%). В городах были изношены 54,1% сетей, в селах – 33,5% сетей.

«Заменено 28,7 км водопроводных сетей, в 2021 г. – 33,8 км. Отпуск воды потребителям составил 45,7 млн куб. м, из них населению – 69,8%», — уточнили в Томскстате.

Канализационные сети региона были изношены на протяженности 789 км (55,5%). За год удалось заменить только 1,5 км канализационных сетей, за 2021 год – 4,1 км.