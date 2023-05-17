Движение большегрузов ограничат по Коммунальному мосту в Томске 18 мая

В Томске запретят проезд большегрузов по Коммунальному мосту.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Томске 18 мая вновь ограничат на сутки движение большегрузов на Коммунальном мосту, сообщили в мэрии.
"В период с 21.00 четверга, 18 мая, до 21.00 пятницы, 19 мая, по Коммунальному мосту будет запрещено движение транспортных средств массой более 5 тонн", - говорится в сообщении.
Запрет введут в связи с проведением работ по бетонированию монолитной железобетонной плиты. Это позволт исключить динамическую нагрузку на уложенный бетон от проезжающих автомобилей.
Кроме того, запрет на проезд грузовиков по мосту в дневное время продолжает действовать
Томичей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов.