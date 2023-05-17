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НовостиОбщество17 мая 2023 0:30

Движение большегрузов ограничат по Коммунальному мосту в Томске 18 мая

Проезд закроют на сутки
Алёна Мищенко
В Томске запретят проезд большегрузов по Коммунальному мосту.

В Томске запретят проезд большегрузов по Коммунальному мосту.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Томске 18 мая вновь ограничат на сутки движение большегрузов на Коммунальном мосту, сообщили в мэрии.

"В период с 21.00 четверга, 18 мая, до 21.00 пятницы, 19 мая, по Коммунальному мосту будет запрещено движение транспортных средств массой более 5 тонн", - говорится в сообщении.

Запрет введут в связи с проведением работ по бетонированию монолитной железобетонной плиты. Это позволт исключить динамическую нагрузку на уложенный бетон от проезжающих автомобилей.

Кроме того, запрет на проезд грузовиков по мосту в дневное время продолжает действовать

Томичей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов.