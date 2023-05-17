Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 мая 2023 0:00

Похолодание до +9 градусов ожидает жителей Томска в среду

Также возможен дождь
Алёна Мищенко
В Томске в среду похолодает до +9 градусов.

В Томске в среду похолодает до +9 градусов.

Фото: Ксения Высотина

В Томске в среду, 17 мая, ожидается +9 градусов и дождь, сообщается на сайте регионального гидрометцентра.

В областном центре будет облачно с прояснениями. Днем небольшой дождь. Ветер северный 3-8 м/с, порывы до 13 м/с. Дневная температура составит +7... +9°С.

В регионе также ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие, по крайнему востоку умеренные осадки в виде дождя. Ветер северный 3-8 м/с, порывы 15 м/с. Температура днем +5…+10 °С.