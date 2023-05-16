В Томске подвели итоги фестиваля короткометражек «Педагогические династии»

Победителей и призеров определяли в четырех номинациях. Фото: пресс-служба ТГПУ

В Томском государственном педагогическом университете прошла церемония награждения победителей и призеров Студенческого фестиваля короткометражных фильмов «Педагогические династии». Информация опубликована на сайте вуза, который и был организатором фестиваля.

«Победителями стали команды из Томска, Луганска, Нижнего Новогорода и Златоуста. А всего в фестивале приняли участие 146 творческих коллективов из России и Черногории», - сообщает пресс-служба ТГПУ.

В шорт-лист фестиваля попали 28 короткометражек, их оценивали эксперты сферы кинематографа и искусства. Победителей и призеров определяли в четырех номинациях: анимационный фильм, художественный фильм, документальный фильм и художественный фильм на документальной основе. Лучшие работы фестиваля обещают разместить в социальных сетях.