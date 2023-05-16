Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 мая 2023 13:58

В Томске после девяти лет работы закрывается бар Time Public

Сообщают, что бар работает последнюю неделю
Александра Тайбатрова
В Томске закрывается бар Time Public

В Томске закрывается бар Time Public

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Томский бар Time Public закрывается. Пост о том, что заведение работает последнюю неделю, опубликовали в сообществе бара-ресторана во ВКонтакте.

«Мы радовали вас 9 лет. Многие наши гости ходили танцевать к нам вечерами, а сейчас приводят потанцевать своих деток на бэби таймы», - говорится в сообщении.

В комментариях к посту некоторые томичи сожалеют, что бар закрывается, другие предполагают, что теперь будет на этом месте.

Напомним, что летом в Томске на проспекте Ленина откроется корейский стритфуд-ресторан.