Четырех жителей Томской области подозревают в незаконном приобретении и хранении 14,5 тысяч боеприпасов

Четверо жителей Томской области обвиняются в том, что незаконно приобрели, носили, перевозили и хранили более 14,5 тысяч боеприпасов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Четверо жителей Томской области обвиняются в том, что незаконно приобрели, носили, перевозили и хранили более 14,5 тысяч боеприпасов для нарезного гладкоствольного оружия. Обвинительное заключение утвердил заместитель генпрокурора РФ, сообщает прокуратура Томской области.

«Руководитель преступной группы также обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере», - уточнили в пресс-службе областной прокуратуры.

Следствие установило, что один из томичей, собственник нескольких коммерческих организаций, продал предпринимателю трактор с перебитыми номерами. Ущерб оценивается в один миллион 200 тысяч рублей. Он же ранее коллекционировал оружие, а когда истек срок разрешения на его хранение, не сдал имеющиеся у него боеприпасы. А уговорил троих знакомых помочь ему перевезти боеприпасы на принадлежащую ему производственную базу и спрятать их там.

За совершение мошеннических действий, а также незаконное приобретение, хранение боеприпасов к огнестрельному оружию и взрывных устройств главе преступной группы грозит максимальное наказание до 25 лет лишения свободы, а его «помощникам» - до 10 лет. Кроме того, на имущество обвиняемых стоимостью более 27 млн рублей наложили арест. После обвинительного заключения уголовное дело направят Томский районный суд.