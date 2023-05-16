Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия16 мая 2023 7:32

В Томске водителя маршрутки оштрафовали на 3 тысячи рублей за оскорбление пассажирки

Водитель обвинил женщину в неоплате проезда
Алёна Мищенко
В Томске водителя маршрутки оштрафовали за оскорбление пассажирки.

В Томске водителя маршрутки оштрафовали за оскорбление пассажирки.

Фото: Ксения Высотина

В Томске водителя маршрутного автобуса оштрафовали на 3 тысячи рублей за оскорбление пассажирки, сообщается на сайте областной прокуратуры.

По данным ведомства, в марте 2023 года водитель маршрутки в ходе словесного конфликта оскорбил пассажирку. Он обвинил ее в том, что она якобы не оплатила проезд. Данным поступком водитель унизил честь и достоинство пассажирки. В связи с чем она обратилась в прокуратуру.

В ходе проверки в отношении мужчины возбудили дело об административном правонарушении по статье «Оскорбление».

Виновному назначили административный штраф в размере 3 тысяч рублей. Судебный акт в законную силу не вступил.