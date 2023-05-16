В Томске полиция поймала наркокурьера, который раскладывал тайники на железной дороге

Фото:Управление на транспорте МВД России по СФО

В Томске транспортные полицейские задержали ранее осуждённого за убийство мужчину, который оборудовал тайники-закладки вдоль железной дороги на станции Томск-1. Об этом сообщает Управление на транспорте МВД России по СФО.

Полицейские установили, что подозреваемый работал курьером по распространению наркотиков. Он получал крупные партии веществ, которые фасовал на разовые мелкие дозы и раскладывал по указанным координатам.

Также выяснилось, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности, в том числе за тяжкие преступления — убийство и разбойное нападение.

«В ходе личного досмотра транспортные полицейские изъяли у злоумышленника 17 свертков с запрещенным веществом, которое, по заключению экспертов, являлось наркотическим средством - «соль» производным N-метилэфедрона», — говорится в сообщении.

На мужчину возбудили уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы.

Мужчину заключили под стражу сроком на два месяца. Расследование уголовного дела продолжается.