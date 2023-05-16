Главой департамента инвестиций Томской области стал Георгий Бородулин

Фото: администрация Томской области

Начальником департамента инвестиций Томской области назначен Георгий Бородулин. К работе он приступит с сегодняшнего дня, сообщает администрация региона.

«У Георгия Бородулина есть достаточный багаж юридических знаний и практического опыта, который позволяет ему возглавить один из ключевых департаментов региона», — сообщил губернатор Томской области Владимир Мазур.

По словам главы региона, Бородулину предстоит ликвидировать оставшиеся административные барьеры для бизнеса, а также по максимуму использовать конкурентные преимущества региона для привлечения государственного и частного капитала.

Георгий Бородулин родился в 1990 году в Караганде. В 2012 году окончил ТГУ по специальности «юриспруденция», а в 2018 году — магистратуру по направлению «психология».

Его трудовой путь начался с помощника прокурора Дзержинского района Калужской области. В 2013 году вернулся в Томск и до 2021 года отработал специалистом-юристом и консультантом-юристом облдепартамента финансов. С апреля 2022 года работал заместителем начальника департамента финансов. Женат.