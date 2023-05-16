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НовостиПроисшествия16 мая 2023 5:05

В Томске мужчина повредил автомобиль Mazda, выбросив бутылку из окна

Сумма ущерба составила 24 тысячи рублей
Алёна Мищенко
Мужчина выбросил бутылку из окна и повредил автомобиль.

Мужчина выбросил бутылку из окна и повредил автомобиль.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске пьяный мужчина выбросил с балкона бутылку, которая упала на припаркованный во дворе дома автомобиль Mazda 3. Бутылка повредила крышу транспорта, ущерб составил 24 тысячи рублей, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию поступило заявление о повреждении автомобиля Mazda 3, который был припаркован во дворе дома по улице Елизаровых.

Полицейские установили в каком магазине была куплена бутылка, после чего задержал подозреваемого. Им оказался 40-летний житель Томска.

«По предварительным данным, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в гостях, выбросил с балкона бутылку, которая повредила крышу припаркованного автомобиля. Ущерб составил 24 тысячи рублей», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».