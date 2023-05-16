Двор дома на проспекте Комсомольском в Томске затопило из-за прорыва трубы

Фото: телеграм-канал "Я из Томска"

В Томске дорогу во дворе дома на проспекте Комсомольском затопило горячей водой из-за утечки на теплосети. Как сообщили «КП-Томск» в пресс-службе «ТомскРТС», на данный момент утечка локализована.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором видно как в дворовой зоне на дорогу вылилось большое количество горячей воды. Очевидцы сообщили, что прорыв трубы произошел в районе дома на проспекте Комсомольском, 39/2.

«В ходе проведения плановых гидравлический испытаний на тепломагистрали №2 произошел выход воды на поверхность в районе проспекта Комсомольский. Испытания проводятся под контролем специалистов», — сообщил «КП-Томск» представитель пресс-службы «ТомскРТС».

В ресурсоснабжающей организации уточнили, что утечка оперативно локализована.

Позже в комментариях под постом ответили в администрации Томска.

«По этому адресу «Томск РТС» проводит плановые гидроиспытания в рамках подготовки теплосетей к будущему отопительному сезону», — сообщили в мэрии.

Уточняется, что на месте работает бригада ресурсников, порыв, а также его последствия обещают устранить в ближайшее время.