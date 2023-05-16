Девятилетний мальчик попал под колеса Toyota в Колпашево

В Колпашево ребенок попал под колеса Toyota. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 15 мая, в городе Колпашево Томской области автомобиль Toyota RAV 4 сбил девятилетнего мальчика на велосипеде. Ребёнок получил ушиб локтя, сообщается в оперативном сводке ЕДДС Колпашевского района.

Авария произошла в 17:35 на улице Кирова.

«На пешеходном переходе автомобилем Toyota RAV 4 был совершён наезд на несовершеннолетнего пересекающего пешеходный переход на велосипеде», — говорится в сообщении.

В результате ДТП 9-летний мальчик был доставлен в приемное отделение ОГАУЗ «Колпашевская РБ». После обследования ребенка отпустили домой с диагнозом — ушиб локтя.