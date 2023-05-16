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НовостиОбщество16 мая 2023 1:52

Чиновник предложил возмущенной жительнице Томской области переехать в другую страну

Дискуссия произошла в телеграм-канале главы Молчановского района
Алёна Мищенко

Уроженка Молчановского района Томской области в социальных сетях выразила возмущение относительно состояния района. Начальник по управлению муниципальным имуществом в ответ на жалобу предложил женщине переехать в Израиль.

Конфликт произошел в телеграм-канале главы Молчановского района Юрия Салькова. Жительница региона Ася пожаловалась на состояние дорог, переправы и автовокзал.

Сейчас женщина проживает в Томске, однако в Молчановском районе она выросла и провела детство.

«Автовокзал, который должен встречать своим гостеприимством более похож на коровник», — рассказала томичка.

В свою очередь на жалобу ответил начальник по управлению муниципальным имуществом Молчановского района Алексей Свиридов. Он посоветовал томичке переехать в Израиль.

«Езжайте жить в Израиль. Там и медицина, и автовокзалы хорошие, и паромов нет. В Томске тоже дороги плохие и медицина тоже есть вопросы, что вы не жалуетесь там в группах? Переживаете за район? Станьте для начала депутатом района, будете видеть все изнутри, кто вам запрещает?», — написал Свиридов.

В администрации района с чиновником провели беседу. Ему предложили прослушать обучающие курсы о работе с комментариями в соцсетях, подготовке ответов на сообщения жителей.