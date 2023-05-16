В Томске 1 июня в Горсаду масштабно отпразднуют День защиты детей

В Томске отрпазднуют Денб защиты детей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томске 1 июня пройдет масштабное мероприятие в честь Дня защиты детей. Праздник устроят в Городском саду – одном из самых популярных и любимых мест семейного отдыха у томичей.

Развлекательную программу организуют с 12:00 до 16:00. На главной сцене Горсада выступят:

- клоун Лепа Сосискин с дрессированными животными;

- аниматоры ивент-организации с научным шоу;

-творческие детские коллективы Томска.

Проведет мероприятие известный радиоведущий популярных радиостанций Иван Козырев.

Гостей всех возрастов ждут игры, конкурсная программа, мастер-классы, викторина и «Пенная вечеринка» с розыгрышем призов. Также на празднике будет организована зона питания.

Томские компании смогут принять участие в качестве партнеров мероприятия.