Небольшой дождь и +12 градусов ожидаются в Томске во вторник

В Томске во вторник ожидается +12 градусов. Фото: Анна Ковалёва

Во вторник, 16 мая, в Томске воздух прогреется до +12 градусов, также возможен небольшой дождь. Об этом сообщили в томском гидрометцентре.

В Томске сегодня будет облачная погода с прояснениями, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный 3-8 м/с, местами порывы до 15 м/с. Днем синоптики прогнозируют +10...+12 градусов.

По Томской области днем небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега по северу, по юго-западу без существенных осадков. Ветер северо-западный 3-8 м/с, днем местами порывы будут достигать до 15 м/с. Температура днем составит +3…+8°С, местами до +13°С.