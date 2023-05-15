В Томском госуниверситете смогут печатать объемные модели из живых клеток на 3D-принтере

Оборудование может помочь в разработке новых лекарств Фото: Пресс-служба ТГУ

На базе ТГУ начал работать новый научно-производственный центр, сообщается на сайте вуза. В одном из его модулей есть оборудование для развития клеточных технологий, в том числе – специальный 3D-принтер, на котором можно печатать объемные модели из живых клеток. Это оборудование позволит реализовывать проекты, которые могут применяться в разных сферах, от сельского хозяйства до клинической фармакалогии.

«В ближайшее время будет запущен проект по исследованию цитотоксичности продуктов функционального питания на основе природного сырья», - приводит пресс-служба вуза слова доктора биологических наук Кирилла Голохваста.

Это оборудование может помочь в разработке новых лекарств. Использование созданных на 3D-биопринтер позволит сократить срок исследования новых препаратов в несколько раз.