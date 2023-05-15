Томский кардиолог Антипов рассказал, кому нужно регулярно мерить давление

Специалист посоветовал всем людям старше 40 лет измерять давление хотя бы несколько раз в год Фото: Евгения ГУСЕВА

В Томской области с 15 мая стартовала неделя профилактики повышения артериального давления. В связи с этим «МК в Томске» поговорил с заведующим отделением кардиологии томской ОКБ Сергеем Антиповым о причинах появления проблем с давлением. По словам специалиста, гипертензия бывает первичная и вторичная. В первом случае проблемы с давлением возникают из-за предрасположенности и воздействия негативных факторов. А во втором – из-за поражения органов или систем в организме. Например, давление может повышаться у человека, который имеет проблемы с почками или щитовидной железой.

Часто гипертония протекает бессимптомно, и многие люди даже не подозревают о таких проблемах со здоровьем. В то время как гипертензия является весьма серьезным заболеванием и может спровоцировать инфаркт или инсульт.

«В среднем в популяции 40% подвержены артериальной гипертонии. Женщины страдают ей чуть чаще, чем мужчины. Думаю, в Томской области цифры примерно такие же», - рассказал Сергей Антипов.

Поэтому он посоветовал всем людям старше 40 лет измерять давление хотя бы несколько раз в год.