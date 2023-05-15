Корейский стритфуд-ресторан откроют в Томске летом 2023 года. Фото: Telegram-канал CHICKO

Летом в Томске состоится открытие корейского стритфуд-ресторана CHICKO. Новость опубликована в Telegram-канале основателя сети.

«С января мы ждали одобрения города на строительство в историческом здании. И вот сегодня мы его наконец-то получили! Начинаем стройку!», - сообщается в канале.

Открыть ресторан обещают через два с половиной месяца. Заведение будет работать на проспекте Ленина, 99. Создатели обещают, что это будет самый красивый ресторан в городе. В комментариях к посту в Telegram многие пишут, что с нетерпением ждут открытия и хотят попробовать блюда ресторана.

CHICKO – это сеть корейских стритфуд-ресторанов, которая объединяет любителей k-pop и дорам.