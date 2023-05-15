В Томске за апрель 2023 года больше всего подорожали лимоны и услуги шиномонтажа для легковушек

Среди продуктов больше всего за апрель 2023 года выросли цены на лимоны Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Томскстат опубликовал данные об изменении цен за апрель 2023 года. Продукты в среднем подешевели на 0,4%. Но на некоторые продукты цены выросли: лимоны стали стоить дороже на 11,9%, белокочанная капуста – на 11,1%, а жвачка – на 10,4%. А на некоторые продукты цены заметно снизились. Так, апельсины и глазированные сырки за апрель подешевели на 7,5%, пшеничная мука – на 4,3%, а подсолнечное масло – на 2,2%.

Цены на продовольствие за апрель остались практически неизменными: в среднем выросли на 0,1%. При этом цены на перекись водорода стали больше на 8,6%, а на дезодоранты – на 7,1%. Зато подешевела краска для волос (на 12,1%) и пена для бритья (на 8,4%).

«Услуги подорожали в среднем на 1,4%», - сообщается на сайте Томскстата.

При этом заметнее всего выросли цены на проезд в плацкартном вагоне поезда «Томск – Москва» - на 18,7%. Сделать шиномонтаж колес для легкового автомобиля стало дороже на 13,8%, а арендовать двухкомнатную квартиру – на 12,4%. Зато подешевело проживание в хостеле (на 18,6%) и путевки в Закавказские страны (на 9,5%).