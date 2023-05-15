В Северске дети участников СВО могут получить бесплатный проездной билет

Дети мобилизованных в Северске могут получить бесплатный проездной. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Северске дети мобилизованных от 7 до 18 лет включительно могут получить бесплатный проездной билет на поездки по городским маршрутам, сообщается в телеграм-канале администрации ЗАТО Северск.

Чтобы получить бесплатный проездной билет необходимо обратиться в МКУ «Ресурсный центр» по адресу: Северск, проспект Коммунистический, 38. Время работы с понедельника по четверг с 8:30 до 17:30, пятница с 8:30 до 16:15.

Перед обращение в центр, детям мобилизованных и добровольцев в возрасте от 7 до 14 лет необходимо принести фотографию 3х4 см, копии свидетельства о рождении (свидетельства об усыновлении) ребенка до 14 лет или иного документа, подтверждающего родство, паспорта или другого документа, документа, подтверждающего полномочия законного представителя, СНИЛС ребенка и родителя.

Также потребуются справки из военного комиссариата о призыве на военную службу по мобилизации или справки с места службы, которые подтверждают участие в СВО.

Детям мобилизованных и добровольцев в возрасте от 14 до 18 лет необходимо принести фотографию 3х4 см, а также паспорт СНИЛС и справки из военного комиссариата о призыве на военную службу.