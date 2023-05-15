В Томской области родились Аврора и Марс в апреле 2023 года

В Томской области в апреле родились более 600 детей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В апреле 2023 года в Томской области родилось более 600 малышей. Девочек в этом месяце появилось на свет больше, чем мальчиков. В десяти семьях родились двойняшки, сообщает пресс-служба облдепартамента ЗАГС.

«В числе новорожденных 319 девочек и 314 мальчиков. В десяти семьях на свет появились двойняшки. Первенцами в семьях стали 245 новорожденных, 210 – вторыми, третьими и более – 178 детей. При этом 472 рождения зарегистрировано в семьях, в которых родители состоят в браке, 98 - одновременно с установлением отцовства, 63 – у одиноких матерей», — говорится в сообщении.

Чаще всего в апреле младенцев называли именами — Александр (20) и София/Софья (17). Девочкам давали имена Мария (15), Анна (14), Алиса, Вероника, Ксения, Мирослава и Таисия (по 9), Василиса и Полина (по 8), мальчика —Михаил и Тимофей (по 16), Артём (15), Роман (11), Андрей и Дмитрий (по 10),

Также на свет появились Аврора, Афина, Мила, Фатима и Эльза. Среди мальчиков - Ефим, Игнат, Марс, Феликс, Ян.

В апреле в отношении 149 детей установлено отцовство и восемь актов об усыновлении.

Через госуслуги родители зарегистрировали 141 акт о рождении.