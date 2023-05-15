В Томске 29 мая более 100 домов останутся без холодной воды. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томске 29 мая более 100 домов в Кировском районе Томска на весь день останутся без холодной воды из-за плановых работ на водопроводных сетях, сообщает «Томскводоканал»

«Будет осуществляться замена запорной арматуры диаметром 200 мм. по улице Красноармейская. Планируемые мероприятия позволят в случае проведения работ на сетях водоснабжения производить отключение абонентов локально», — говорится в сообщении.

Так, холодную воду отключат 29 мая с 9:00 до 23:50 по адресам:

Фото: "Томскводоканал"

Томичам приносят извинения за доставленные неудобства и просят заранее запастись водой.