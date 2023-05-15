Началось голосование за финалиста девятой недели в конкурсе «Главный котик Томска 2023»

В Томске продолжается фотоконкурс «Главный котик 2023». В понедельник, 15 мая, запустили голосование за финалиста девятой недели. Проголосовать за понравившегося питомца можно на сайте издания «АиФ-Томск».

Напомним, 20 марта стартовал конкурс «Главный котик Томска 2023». Каждую неделю томичи выбирают котиков, которые смогут получить шанс выиграть годовой запас корма. Финалистами стали – Мурзик, Пират, Яша, Мурзик, Хонда, Саша, Бакс и Дыма.

Проголосовать за понравившегося котика на этой неделе можно до 17 мая.

Еженедельный выбор котиков продлится до 16 июня. 20 июня будет объявлен главный котик Томска 2023 года.