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НовостиОбщество15 мая 2023 4:23

Кошка Дыма стала победителем восьмой недели в конкурсе «Главный котик Томска 2023»

Кошка набрала 1080 голосов
Алёна Мищенко
Фото: "АиФ-Томск"

Фото: "АиФ-Томск"

Стали известны итоги восьмой недели голосования в конкурсе «Главный котик Томска 2023». Кошка Дыма стала победителем очередной недели в самом милом городском конкурсе. На сайте АиФ-Томск именно она получил максимальную поддержку.

Напомним, «Главный котик Томска 2023» проходит с 20 марта по 20 июня 2023 года на портале АиФ-Томск. Еженедельно определяется котик-победитель недели, который получает приятный приз и проходит в финал.

Финалистом прошлой недели стала кошка Дыма. Питомец набрал 1 080 голосов. Всего в голосовании приняли участие 3 543 томича.

Самый шикарный, по мнению томичей, питомец получит всеобщую славу, а также годовой запас корма. Итоги конкурса будут определены 20 июня.