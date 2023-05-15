Кулинарные мастер-классы проведет для томичей ведущий телеканала «Спас» Максим Сырников

В Томске пройдут кулинарные мастер-классы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Томске 15 и 16 мая ведущий телеканала «Спас» Максим Сырников проведет кулинарные мастер-классы. Гость приехал в город в рамках дней славянской письменности и культуры, сообщает томская епархия.

Максим Сырников - известный российский шеф-повар, поклонник и пропагандист русской кухни. На протяжении нескольких лет ведет программу «Монастырская кухня» на канале «Спас». Там он готовит простые и полезные блюда национальной кухни.

Сегодня шеф-повар путешествует по миру, коллекционирует новые рецепты, принимает участие в различных фестивалях, выставках и проводит мастер-классы.

Как говорится в аккаунте томской епархии, готовить для томичей московский гость будет 15 и 16 мая в колледже индустрии питания, торговли и сферы услуг на улице Ивана Черных, 101.