В Томской области в апреле 2023 года поженились 412 пар

В Томской области в апреле поженились более 400 пар. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Томской области в апреле 2023 года было зарегистрировано более 400 браков. 28 апреля стало самой популярной датой бракосочетания — в этот день союз создали 43 пары, сообщили в администрации региона.

«В апреле органы ЗАГС зарегистрировали 412 браков, из них 26 — с гражданами Казахстана, Азербайджана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Турции, Украины и Республики Конго», — говорится в сообщении.

Больше всего браков было создано в Томске — 285, в других городах и районах области — 127 союзов.

На госрегистрацию заключения брака было подано 678 заявления, из них через Госуслуги 376 заявлений.

В апреле сотрудники ЗАГС провели более 200 торжественных церемоний, из которых 227 — государственной регистрации заключения брака и 2 — чествования золотых юбиляров супружеской жизни.