Горячая линия по профилактике клещевого энцевалита стартовала в Томской области

В Томской области работает горячая линия по профилактике КВЭ. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Томской области с 15 по 26 мая будет работать горячая линия по во вопросам профилактики клещевого энцефалита, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

«С 15 по 26 мая в режиме рабочего времени можно получить консультации специалистов и задать интересующие вопросы: эпидемиологическая ситуация, меры профилактики, вакцинация против энцефалита, противоклещевые обработки и др.», — говорится в сообщении.

Получить консультацию и задать вопросы можно в рабочее время по телефонам 8 (3822) 446-734, 249-718 и 510-52. Также в круглосуточном режиме будет работать телефон единого консультационного центра Роспотребнадзора по 8-800-555-49-43. Операторы смогут ответить как на русском, так и на английском языке.

По телефонам горячей линии можно получить информацию о прививках против энцефалита и мерах профилактики, противоклещевой обработке и эпидемиологической обстановке.