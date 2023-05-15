Пластиковые бутылки и крышки будут принимать на празднике в Горсаду Томска 1 июня

В Томске 1 июня пройдет экологическая акция. Фото: Иван МАКЕЕВ

Экологическая акция ко Дню защиты детей пройдет в Городском саду Томска 1 июня, сообщают организаторы.

Семейный праздник с выступлениями различных коллективов и мастер-классами пройдет 1 июня с 12 до 16 часов.

Также на мероприятие томичи смогут принести пластиковые бутылки и крышки. Акцию сбора пластика для отправки на переработку организует компания ПЭТ Сити.

«Цель акции — приобщать детей к сортировке мусора. Сбор и переработка пластика — это маленький шаг к чистой планете со здоровой экологией», — рассказала маркетолог компании Юлия Ерофеева.

Пластиковые бутылки и крышки будут принимать 1 июня в Городском саду.