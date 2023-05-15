Некоторые дома на 12 улицах Томска останутся без холодной воды 22 мая

Фото: Качановская Наталья/ "АиФ-Томск"

В Томске в следующий понедельник, 22 мая, на время плановых ремонтных работ на водопроводных сетях 12 домов останутся без холодной воды, сообщили в «Томскводоканале».

«Будет осуществляться переключение абонентов со старой водопроводной линии на новую, диаметром 800 мм по ул. Беринга. Новый водопровод был проложен в целях снижения количества повреждений на сетях водоснабжения в данном районе», — говорится в сообщении.

Холодное водоснабжение будет отсутствовать с 09:30 22 мая до 07:00 23 мая по следующим адресам:

улица Беринга, 3/2, 5, 5/1, 5/2, 6;

улица Ивана Черных, 103А, 105;

улица Иркутский тракт, 116/2, 116в, 118, 118/1, 118/3

Жителям Томска приносят извинения за доставленные неудобства и просят заранее запастись водой.