Инвалид из Томской области получил средство реабилитации после вмешательства прокуратуры

В Томской области инвалид получил необходимое средство реабилитации. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томской области инвалид получил техническое средство реабилитации после вмешательства прокуратуры, сообщили в пресс-службе ведомства.

В прокуратура обратился житель Первомайского района, имеющий инвалидность, с жалобой о нарушении его социальных прав.

«Установлено, что в соответствии с индивидуальной программой реабилитации заявителю в связи с нарушением функций нижних конечностей и опорно-двигательного аппарата необходимо техническое средство реабилитации для подъема и перемещения», — говорится в сообщении.

Отделение регионального Социального фонда около полугода не обеспечивало мужчину медицинским оборудованием. В связи с этим прокуратура направила в суд иск.

Суд удовлетворил заявленные требования в полном объеме.

После вмешательства прокуратуры инвалиду предоставили техническое средство реабилитации.