Ряд томских улиц и поселок Зональная станция останутся без света в понедельник

В Томске без света останутся ряд улиц.
Фото: Алёна ГОЛЕВА
Энергетики обесточат 13 улиц Томска и поселок Зональная станция в понедельник, 15 мая. Это связано с плановым ремонтом оборудования. Об этом сообщила пресс-служба "Горсетей".
Так, с 09:00 до 12:00 света не будет по проспекту Мира, 36.
С 09:00 до 16:30 обесточат дома в поселке Зональная станция:
Зональная станция, 15;
п.Зональная станция 70:14:0312004:749;
ул. Гаражная, 7/1-а;
ул. кадастровый участок, 70;
ул. Луговая, 15-21,16-18;
ул. Луговая, 15;
ул. Новая, 1-23,2-28,2/1;
ул. Новая, 1;
ул. Полевая, 13,17-19;
ул. Полевая, 13.
С 13:30 до 16:30 отключения пройдут в Томске по адресам:
ул. МПС 18
ул. Старо-Деповская, 1-а,3/1,5;
ул. Старо-Деповская, 1-а.