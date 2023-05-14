Ряд томских улиц и поселок Зональная станция останутся без света в понедельник

В Томске без света останутся ряд улиц. Фото: Алёна ГОЛЕВА

Энергетики обесточат 13 улиц Томска и поселок Зональная станция в понедельник, 15 мая. Это связано с плановым ремонтом оборудования. Об этом сообщила пресс-служба "Горсетей".

Так, с 09:00 до 12:00 света не будет по проспекту Мира, 36.

С 09:00 до 16:30 обесточат дома в поселке Зональная станция:

Зональная станция, 15;

п.Зональная станция 70:14:0312004:749;

ул. Гаражная, 7/1-а;

ул. кадастровый участок, 70;

ул. Луговая, 15-21,16-18;

ул. Луговая, 15;

ул. Новая, 1-23,2-28,2/1;

ул. Новая, 1;

ул. Полевая, 13,17-19;

ул. Полевая, 13.

С 13:30 до 16:30 отключения пройдут в Томске по адресам:

ул. МПС 18

ул. Старо-Деповская, 1-а,3/1,5;

ул. Старо-Деповская, 1-а.