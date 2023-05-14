В Томской области за сутки коронавирусом заболели 27 человек

Оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией опубликовал свежую статистку по заболеваемости. За минувшие сутки COVID-19 подтвердился у 27 жителей Томской области. С начала пандемии было выявлено 168 024 подтвержденных случая.

По данным оперштаба, 25 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 166 676 человек.

В больницы за сутки госпитализировали 3 человек. От коронавируса за сутки смертей не зафиксировано. Общее число умерших составило 1011 человек.

Северск не входит в общеобластную статистику. По данным ФМБА России, по состоянию на 7 мая, в Северске зарегистрировано 36 775 случаев коронавируса, общее число выздоровевших составило 36 418 человек.