Погибшего в СВО уроженца Томской области посмертно наградили орденом Мужества

Фото: телеграм-канал Александр Мочалов

В Томской области 12 мая посмертно наградили орденом Мужества погибшего в ходе СВО уроженца села Дубровка Зырянского района Александра Сырцова. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава района Алексей Мочалов.

«Указом Президента Российской Федерации орденом Мужества(посмертно) награжден участник специальной военной операции, уроженец села Дубровка Сырцов Александр Витальевич», — сообщил Алексей Мочалов.

Орден Мужества был вручен вдове погибшего 12 мая.