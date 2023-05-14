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НовостиОбщество14 мая 2023 7:55

Погибшего в СВО уроженца Томской области посмертно наградили орденом Мужества

Орден вручили его жене
Алёна Мищенко
Фото: телеграм-канал Александр Мочалов

Фото: телеграм-канал Александр Мочалов

В Томской области 12 мая посмертно наградили орденом Мужества погибшего в ходе СВО уроженца села Дубровка Зырянского района Александра Сырцова. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава района Алексей Мочалов.

«Указом Президента Российской Федерации орденом Мужества(посмертно) награжден участник специальной военной операции, уроженец села Дубровка Сырцов Александр Витальевич», — сообщил Алексей Мочалов.

Орден Мужества был вручен вдове погибшего 12 мая.

Фото: телеграм-канал Александр Мочалов

Фото: телеграм-канал Александр Мочалов