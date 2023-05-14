Детей с дефектами лица и конечностей прооперируют в Томске в рамках акции «Улыбнись»

В Томске врачи прооперируют детей с дефектами лица и конечностей. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Томске врачи вновь прооперируют детей и взрослых с дефектами лица и конечностей в рамках Всероссийской акции «Улыбнись 2023». Она продлится с 29 мая по 2 июня на базе Института микрохирургии.

Данный проект реализуется совместно с НИИ микрохирургии, областного перинатального центра, медицинского центра «Неббиоло» и НИИ медицинской генетики.

На осмотре пациентов бесплатно проконсультируют челюстно-лицевой хирург, травматолог, пластический хирург, педиатр, генетик, стоматолог, ЛОР-врач, логопед и реабилитолог.

Бесплатные операции пациентам с дефектами лица и конечностей проведут специалисты Института во главе с профессором В.Ф. Байтингером совместно с докторами-волонтерами.

Высокотехнологичные операции будут выполнены в рамках системы ОМС.

Зарегистрироваться для участия в акции «Улыбнись 2023» можно по ссылке.

С дополнительной информацией об акции можно ознакомиться на официальном сайте.