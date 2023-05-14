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НовостиОбщество14 мая 2023 5:39

Участок улицы Алтайской перекроют в Томске с 15 по 18 мая

В это время пройдет замена участка канализации
Алёна Мищенко
В Томске перекроют участок улицы Алтайской.

В Томске перекроют участок улицы Алтайской.

Фото: Ксения Высотина

В Томске с 15 по 18 мая временно перекроют участок дороги по улице Алтайской на время аварийных работ, сообщили в мэрии.

«В период с 10:00 15 мая до 24:00 18 мая будет временно ограничено движение транспортных средств по улице Алтайской на участке от дома № 97 до дома № 105», — говорится в сообщении.

Ограничения связаны с аварийными работами «Томскводоканал» по замене участка канализационной линии.

Движение транспорта будет осуществляться в соответствии с временными знаками.

Жителей города просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов.