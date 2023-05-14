Жительница Томска взяла кредит в миллион рублей, но не перевела его мошенникам

Томичка чуть не перевела мошенникам 1 млн рублей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Томске у местной жительницы пытались похитить более 1 млн рублей. Женщина успела взять кредит, но в последний момент поняла, что ее пытаются обмануть мошенники. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В полицию обратилась 63-летняя томичка с заявлением о попытке хищения денег.

По предварительным данным, томичке позвонила неизвестная и представилась сотрудницей «Госуслуг». Собеседница сообщила, что женщина должна получить справку о начислении пенсии и уточнила адрес электронной почты, куда направить документ.

«Злоумышленница пояснила, что для получения «справки» необходимо назвать код из СМС-сообщения, что пенсионерка и сделала, после чего разговор резко прекратился», — говорится в сообщении.

Через некоторое время томике позвонил лжесотрудник Центрального банка и сообщил, что от ее имени поступили заявки на оформление кредитов в нескольких банках.

Для отмены операции необходимо было четко следовать инструкции сотрудника банка. Под его руководством пенсионерка успела оформить кредит на сумму более 1 млн рублей, однако в последний момент поняла, что разговаривала с мошенниками и не стала переводить деньги.