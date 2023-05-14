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НовостиОбщество14 мая 2023 2:43

Яблоневая аллея «Большая семья» появилась в Лагерном саду в Томске

Яблони высадили замещающие семьи Томска
Алёна Мищенко
В Томске появилась яблоневая аллея.

В Томске появилась яблоневая аллея.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Томске на одной из нижних террас Лагерного сада высадили яблоневую аллею к Международному дню семьи, сообщили в мэрии города.

Яблони на аллее «Большая семья» высадили 13 мая замещающие семьи, проживающие в Томске.

«К Международному дню семьи городской департамент дорожной деятельности и благоустройства предоставил саженцы для посадки. На празднике звучала музыка, организаторы мероприятия приготовили для всех участников акции стол с угощениями», говорится в сообщении.

Напомним, Лагерный сад стал абсолютным лидером рейтингового голосования горожан в марте 2018 года. За преображения этого общественного пространства свои голоса отдали почти 20 тысяч томичей. Территория была благоустроена в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» почти за 18 млн рублей.