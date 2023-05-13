В Томске полиция будет обеспечиваться контроль за местами наиболее вероятного затопления

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Томской области полиция будет обеспечиваться контроль за местами наиболее вероятного затопления. УМВД России по Томской области информирует граждан, чье жилье находится в зоне затопления в период весеннего половодья.

В случае проведения эвакуационных мероприятий основные усилия сотрудников органов внутренних дел Томской области будут направлены на обеспечение сохранности имущества и материальных ценностей, оставленных без присмотра, а также обеспечение правопорядка и безопасности дорожного движения на маршрутах эвакуации населения и в пунктах временного размещения эвакуированных граждан.

Сотрудники полиции напоминают, что при угрозе наводнения необходимо приготовить паспорт и другие документы, деньги, ценности и медикаменты; перенести на верхние этажи (чердаки) ценные предметы и вещи; обесточить электропроводку и электроприборы, находящиеся на уровне подтопления.