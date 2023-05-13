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НовостиОбщество13 мая 2023 9:00

На Коммунальном мосту Томска ограничат движение большегрузов

Это произойдет с 14 по 15 мая
Ксения Высотина

Фото: Ксения Высотина

В Томске на Коммунальном мосту ограничат движение большегрузов. Это произойдет с 14 по 15 мая, сообщает пресс-служба мэрии города.

"В период с 21.00 воскресенья, 14 мая, до 21.00 понедельника, 15 мая, по Коммунальному мосту будет запрещено движение транспортных средств массой более 5 тонн", - говорится в сообщении.

В администрации отметили, что ограничения связаны с проведением работ по бетонированию монолитной железобетонной плиты и позволят исключить динамическую нагрузку на уложенный бетон от проезжающих автомобилей.