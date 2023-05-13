Думая, что идет на свидание с девушкой, томич лишился 150 тысяч рублей

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Томске 19 летний местный житель, думая, что идет на свидание с девушкой, лишился 150 тысяч рублей. Парня обманули мошенники, сообщает пресс-служба УМВД.

"По предварительной информации, в одной из социальных сетей молодой человек познакомился с девушкой. В ходе общения она предложила посетить кинотеатр, на что потерпевший согласился. Собеседница отправила в чат ссылку для покупки билетов, пройдя по которой, томич ввел данные своей банковской карты и произвел оплату", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что через некоторое время девушка сообщила, что она не сможет пойти в кинотеатр, так как ей нужно срочно уехать и посоветовала вернуть деньги за билеты при помощи технической поддержки сайта. После выполнения определенных действий, молодой человек заметил, что с его карты списано более 150 тысяч рублей.