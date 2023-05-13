В Томской области лесники обновят порядка 660 километров существующих минполос

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В Томской области началась противопожарная опашка кедровников. Областные лесники обновят порядка 660 километров существующих минполос, сообщает пресс-служба администрации региона.

"В 2023 году вблизи лесов региона будет проложено более 330 километров новых минерализованных полос", - говорится в сообщении.

Также в администрации добавили, что своевременная опашка является эффективной мерой защиты лесов от огня. Ежегодно эти работы проводит ОГАУ «Томсклесхоз». Проложенные механизированным способом преграды помогут защитить лес от горящей поблизости сухой травы, а также будут сдерживать распространение огня до прибытия лесопожарной бригады.