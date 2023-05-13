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НовостиОбщество13 мая 2023 4:00

Более 20 очагов кори выявлено в Томской области

На данный момент в регионе ликвидированы очаги кори
Ксения Высотина

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томской области выявлено 25 очагов кори. Сейчас болезнь идет на спад, сообщили в региональной администрации.

Как отмечает замначальника департамента здравоохранения Андрей Наумов, на данный момент наиболее эффективное средство предупреждения заболевания — это вакцинация, поскольку точечных методов по лечению кори не разработано.

Также добавляется, что предыдущий случай кори был выявлен в 2011 году и имел завозной характер. В текущем году вирус завезен в область жителями из поездок в Таиланд, Таджикистан, Москву и Новосибирск, что и послужило очагами распространения.