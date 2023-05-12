«Забери меня домой»: в Томске бездомным животным помогут обрести хозяев

В Томске запустили проект для помощи животным «Забери меня домой». Фото: Наталья Качановская/АиФ-Томск
В Томске будут искать владельцев для бездомных собак и кошек с помощью социального проекта «Забери меня домой». Его проводит «АиФ-Томск». Каждую неделю будут публиковаться истории животных с тяжелой судьбой, которые очень нуждаются в заботливых и любящих хозяевах. Коты из этого проекта смогут побороться за звание «Главного котика Томска».
Томас. Фото: Наталья Качановская/АиФ-Томск
Томас остался один после смерти хозяйки. Долго тосковал ,но волонтеры его выходили. Томасу два года, он дружен с лотком, есть и сухой, и влажный корм, кастрирован и обработан от паразитов.
Гаврюша. Фото: Наталья Качановская/АиФ-Томск
Гаврюша попал к волонтерам в четыре месяца. Его привили, кастрировали и обработали от паразитов. Молодой кот очень ласковый и сообразительный.
Лунтик. Фото: Наталья Качановская/АиФ-Томск
Замерзающего Лунтика спасли на улице. У него совершенно инопланетная внешность! Есть «натуралку», обработан от паразитов и кастрирован.
Митюша. Фото: Наталья Качановская/АиФ-Томск
Митюша похож на маленькую пантеру. Ему пять месяцев, он приучен к лотку и обработан от паразитов.
Чара. Фото: Наталья Качановская/АиФ-Томск
Красавицу Чару нашли в подъезде. Эта молодая кошечка очарует вас и станет надежным другом.
Чтобы узнать, как забрать котиков, надо звонить волонтеру Маргарите +7 952 886 60 55. К участию в проекте приглашают также волонтеров и партнеров, все вопросы можно задать по телефону редакции.